İsrailli bakana Fransız diplomatlardan soğuk duş

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen hafta da söylediğim gibi (Smotrich'in) ziyareti kesinleşirse bu bağlamda hükümetten herhangi bir temasın kurulması planlanmıyor." dedi.

Legendre, Smotrich'in Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesine ilişkin Twitter mesajının Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından eleştirildiğini anımsattı.

Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." ifadesini kullanmıştı.

- Fransa, Hint-Pasifik bölgesinde iddialı bir strateji yürütmeye kararlı

Avustralya'nın 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmesi ve akabindeki gelişmeleri hakkında değerlendirme yapan Sözcü Legendre, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesine yönelik stratejisini sürdürmekte kararlı olduğuna işaret etti.

Legendre, son zamanlarda Dışişleri Bakanı Catherine Colonna dahil 3 Fransız bakanın bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.