İsrailli bakandan Gazze için alçak çağrı

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan Smotrich, saldırılardan sonra Gazze'den Filistinlilerin "gönüllü göç" ettirilmesini istedi.

Smotrich, "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi" önerisinde bulunurken, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı" iddiasında bulundu.

Gazze'de Filistinlilerin göç etmesi sonrasındaki plan konusunda Smotrich, bölgede "Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması" çağrısı yaptı.

Smotrich, dün İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında da "Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen 2 milyon kişinin yuvası olmayacağını" söyleyerek "Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesini" istemişti.

- Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımlamıştı.



Danon, bu planda Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." demişti.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine dair İsrailli vekil Danon ise şunları kaydetmişti:

"Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki göstermişti.

