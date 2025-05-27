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Dünya

İsrailli Bakan'dan Gazze'yi işgal tehdidi

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ni işgal edip yeni yerleşimler kuracaklarını belirtti.

AA27 Mayıs 2025 Salı 00:24 - Güncelleme:
İsrailli Bakan'dan Gazze'yi işgal tehdidi
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İsraillilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalini kutladıkları provokatif "bayrak yürüyüşü"ne katılan Smotrich, Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) aşırı sağcı İsraillilere seslendi.

Maliye Bakanı, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırıma varan saldırıları övdü.

"İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail'in topraklarını geri alacağız." diyen Smotrich, Gazze'yi işgal edeceklerini ve Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşimler kuracaklarını söyledi.

Smotrich, daha önce de Gazze Şeridi'ni tamamen kalıcı bir şekilde işgal edeceklerini söylemişti.

Aşırı sağcı fanatik İsrailliler, Doğu Kudüs'ün işgalinin İbrani takvimine göre yıldönümünde provokatif bayrak yürüyüşü düzenlemişti.

Şam Kapısı'ndan Eski Şehir'e girerek Müslüman bölgesinden geçen binlerce aşırı sağcı, Filistinlilere saldırmış ve Müslümanlar aleyhinde sloganlar atmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 binin üzerinde fanatik İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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