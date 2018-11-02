İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Suudi Arabistan İran’a karşı müttefikimiz

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından sessiz kalan İsrail’den bu konuda ilk açıklama geldi. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Kaşıkçı’nın öldürülmesini “alçak bir eylem” olarak nitelerken İran tehdidine karşı Suudi Arabistan’ın müttefikleri olduğunu söyledi.

Tel Aviv radyosuna konuşan Steinitz bu açıklamasının Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin görüşlerini yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir yorumda bulunmadı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi hakkındaki bir soruyu yanıtlayan İsrailli Bakan, "Alçak bir eylemdi. Her türlü ayıplamayı hak ediyor. O bir sivildi, gazeteciydi. Terörist değildi." dedi. Steinitz ülkesi için İran ile mücadelenin daha önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Varoluşçuluk tehdidine dönüşebilecek bir tehdidimiz var: Nükleer İran tehdidi, terör tehdidi, Suriye ve Lübnan üzerinden yayılma tehdidi. Suudi Arabistan’ın da içinde olduğu Arap ülkeleri İran’ın yayılmasına ve nükleer İran tehdidine karşı son yıllarda bizim müttefikimiz."

İsrail uzun süreden beri İran’ı nükleer silah sahibi olmaya çalıştığını iddia ediyor. P5+1 ülkeleri olarak tanımlanan ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Çin ve Rusya uzun müzakerelerin sonunda 2015’te İran ile nükleer anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma, İran’ın nükleer faaliyetlerinin gözetime açılmasına imkan tanırken Tahran’ın da barışçıl amaçlı nükleer enerjiden yararlanmasına fırsat veriyor. İsrail ise bu anlaşmaya baştan beri karşı.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de çekildiğini açıklarken Avrupa ülkeleri buna katılmadı. İsrail anlaşmaya taraf Batılı devletlerin ABD gibi anlaşmadan çekilmesini istiyor.

İsrail, 1970 yılında yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na ise taraf değil. Tahran sürekli İsrail’in bu anlaşmaya dahil olmaya zorlanması ve İsrail'in nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altına alınması çağrısında bulunuyor.

(Euronews)