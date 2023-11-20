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Dünya

İsrailli bakandan küstah çağrı: Başka ülkelere yerleştirilsinler

İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, uluslararası toplumun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere 'gönüllü yerleştirilmesini' desteklemesi gerektiğini savundu.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
İsrailli bakandan küstah çağrı: Başka ülkelere yerleştirilsinler
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İsrail'den abula altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin vatanlarından çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesine yönelik çağrılar devam ediyor.

Aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili olan Gamliel, Jerusalem Post gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Gazze'nin "uzun zamandır çözümü olmayan bir sorun olarak düşünüldüğünü" savunan Gamliel, İsrail'in bu konuda sınıra duvarlar inşa etme dahil birçok yolu denediğini ancak bunların hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığını ileri sürdü.

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü yerleştirilmesi" fikrine işaret eden Gamliel, "yeni bir şey denemeleri gerektiğini" belirterek, uluslararası topluma bu konuda "yardım" çağrısında bulundu.

İsrailli bakan, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'ye yönelik seçeneklerden birinin "Filistinlilerin insani nedenlerle Gazze Şeridi'nin dışına gönüllü olarak yeniden yerleştirilmelerini teşvik etme" olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) da hedef alan Gamliel, "Uluslararası toplum, Gazze'yi yeniden inşa etmek için başarısız olan UNRWA'ya para akıtmak yerine, yeniden yerleşim masraflarına yardımcı olabilir, Gazze halkının yeni ev sahibi ülkelerde yeni hayatlar kurmasına yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Gamliel, Gazze'dekilerin "gönüllü başka ülkelere yerleşmesinin" hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin faydasına olacağını iddia etti.

Bakanlık koltuğunda Gamliel'in oturduğu İstihbarat Bakanlığının, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden bir kısmının Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıkmıştı.

İstihbarat Bakanlığının 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağı" öne sürülmüştü.

- İSRAİLLİ BAKANLARDAN BENZER AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Gazze'deki Filistinlilerin vatanlarından sürülüp başka ülkelere "gönüllü göç" seçeneği, İsrailli bakanlar tarafından sık sık dile getiriliyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesi ve dünya ülkelerinin onları kabul etmesinin, Yahudilerin ve Arapların acılarını bitirecek insani çözüm olduğunu" ileri sürmüştü.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi çağrılarına destek vermişti.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve Gazze'ye nükleer bomba atılmasının "seçeneklerden biri" açıklamasıyla gündeme gelen Miras Bakanı Amihai Eliyahu da katıldığı bir programda, "(Gazze'deki Filistinliler) İrlanda'ya ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

  • İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel
  • gazze
  • israil

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