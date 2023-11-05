İsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze'ye nükleer bomba atılabilir

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

İsrail tam 30 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKAN'DAN "GAZZE'YE NÜKLEER BOMBA ATILMASI OLASILIKLARDAN BİRİ" AÇIKLAMASI

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

- "GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLER İRLANDA VEYA ÇÖLE GİDEBİLİRLER"

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, GAZZE'YE NÜKLEER SİLAH ATILMASI AÇIKLAMASI YAPAN BAKANI KABİNE TOPLANTILARINDAN UZAKLAŞTIRDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim'den bu yana 2 bin 500'den fazla hedefi vurduklarını açıkladı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 3'ü ağır 6 kişiyi yaraladı.

05:58 Brezilya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Başkent Brasilia, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

05:48 Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskınlar düzenleyen İsrail askerleri ile direnişçi Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

04:45 Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.

04:07 Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi.

03:42 ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD"nin İsrail'e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük "Filistin'e destek" gösterisi düzenlendi.

03:29 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli." ifadesini kullandı.

02:50 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

02:22 İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.

01:22 Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.

00:54 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları ile Gazze'deki son durum ile İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularına ilişkin görüşme yaptı.

00:20 İsrail ordusu, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 345 askerinin öldüğünü duyurdu.

00:14 İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi

00:03 Yemen'deki Husiler, "ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını desteklemeyi sürdürdükçe bölgede çatışma halkasının genişleyeceğini" belirtti.

00:00 Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarının sonlandırılması için iki farklı noktada gösteri düzenlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.