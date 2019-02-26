İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Benett, yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın, Filistin devletinin kurulmasına ve Kudüs'ün ikiye bölünmesine neden olacağını ileri sürdü.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in açıklamalarına cevap veren Benett, Amerikalıların İsrail'in gelecek hükümetini Filistin devleti kurdurmaya ittiğini belirtti.

Yüzyılın Anlaşması'na karşı olan Benett, anlaşmanın temelden ve doğrudan İsrail'e tehlike oluşturduğunu savundu.

Benett, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimlerin ardından Yüzyılın Anlaşması'nın ortaya çıkarılacağını ifade etti.

- "YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda önerdiği ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği öne sürülen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de kaydediliyor.