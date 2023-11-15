İsrailli bakanlar 40 gün sonra Gazze'ye giren yakıtı sindiremedi

Regev, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "UNRWA'ya (Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) yakıt Hamas'a yakıttır." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yakıt = silah" iddiasında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Tally Gotliv de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakıt girişini eleştirdi.

Gotliv, "Daha önceki sözlerin aksine, bugün 24 bin litre yakıtın Gazze'ye nakledilmesi yönündeki yanıltıcı karar hakkında hükümetten bir açıklama duyan var mı? Bu, boşu boşuna yapılan aşağılayıcı eylem için bir mazeret duyan var mı?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de elektriğini kestiği Gazze Şeridi'ne 40 gün sonra bu sabah ilk kez sınırlı miktarda yakıt girişi oldu.

Tel Aviv yönetimi, sadece Birleşmiş Milletlerin (BM) Mısır'dan gelen yardımları almakta kullanması için yaklaşık 23 bin litre yakıtın Mısır'daki Refah Kapısı'ndan Gazze'ye girişine onay vermişti.

İsrail yönetimi, elektrik olmadığından çoğu hastanenin bile hizmet dışı kaldığı Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana yakıt girişine izin vermiyordu.

Netanyahu, daha önce birçok kez yaptığı açıklamada, Gazze'deki esirler dönmeden bölgeye yakıt girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

