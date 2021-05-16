İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2021 Pazar / 4 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli basın derneği: Gazze'de vurulan basın ofislerinin olduğu binayı Hamas'ın kullandığına dair delil yok
Dünya

İsrailli basın derneği: Gazze'de vurulan basın ofislerinin olduğu binayı Hamas'ın kullandığına dair delil yok

İsrail'deki Yabancı Basın Derneği, Tel Aviv yönetiminin, savaş uçaklarıyla vurularak yerle bir edilen uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binanın, Hamas tarafından kullanıldığına ilişkin iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 08:50 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 08:52
ABONE OL

Dernek yayımladığı yazılı açıklamayla İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıkmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun AP ve Al JAzeera'nın ofislerinin olduğu Gazze'deki binayı hedef almasından dolayı büyük endişe ve dehşet duyulduğu belirtildi.

Bu saldırıyla Gazze'de bulunan diğer basın ofislerinin güvenliği konusunda soru işaretlerinin oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyanın en büyük ve en etkili haber kuruluşlarından bazılarının bürolarının bilerek yıkılmasına neden olmak, İsrail'in basının çalışma özgürlüğüne müdahale etme istekliliği hakkında derin endişe verici soruları gündeme getiriyor."

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geçiş yapılan sınır kapısının kapalı olduğu bir dönemde, bölgedeki olayları dünya kamuoyuna aktarmasından dolayı Gazze'deki basın ofislerinin daha da önemli hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "İsrail'in binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını not ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail savaş uçakları, bugün Gazze'de AP ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir binayı vurarak yerle bir etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.