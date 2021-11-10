İsrailli Büyükelçi kaçarak uzaklaştı! ''Yahudilik, İsrail devletini reddediyor''

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:17 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:18

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye göre, Hotovely, dün akşam LSE Öğrenci Birliğinin daveti üzerine üniversitede katıldığı bir programın ardından Filistin yanlılarının protestosu esnasında binadan korumalarınca güçlükle çıkarıldı.

İsrailli Büyükelçi, büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocuların "Utanmıyor musun?", "İsrail, terör devletidir" sloganları attığı esnada hızlıca binadan ayrılarak diplomatik aracına bindi.

- ULTRA ORTODOKS YAHUDİLER DE İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biz İngiltere'de ifade özgürlüğüne inanıyoruz. Dün gece İsrail Büyükelçisi'ne yapılan muamele ve onu susturma girişimi kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Eğitim Bakanı Nadhim Zawahi de olayı kınadı.

İsrailli Büyükelçi'nin ziyaretine tepki gösteren Filistin yanlısı öğrencilere, Ultra Ortodoks Yahudiler de destek verdi.

Ultra Ortodoks Yahudiler, gösteride, "Yahudilik, İsrail devletini reddediyor", "Siyonizm ve Yahudilik birbirine zıttır" yazılı pankartlar açtı.