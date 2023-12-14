İsrailli büyükelçiden Biden'ın ''dünyanın desteğini kaybetti'' açıklamasına tepki

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiliz Sky New kanalına verdiği röportajda, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebiyle oylanan karar tasarısına ilişkin soruyu "Ateşkes mi? Hayır. Bu sadece (7 Ekim'deki gibi) başka bir saldırıyı memnuniyetle karşılayacağımız anlamına geliyor." şeklinde cevapladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı" açıklamalarına da karşı çıkan Hotovely, şunları söyledi:

"Dünyada düşmana insani yardım koridoru açan herhangi bir ülke hatırlıyor musunuz? Savaş sırasında (İngiltere'nin) Nazi Almanya'sına yardım ettiğinizi hatırlamıyorum ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın Japonlara yardım ettiğini de hatırlamıyorum."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ REDDETTİ

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, ülkesi ve Filistin için iki devletli çözümü reddederek, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmayacağını savundu.

Hotovely, İngiliz Sky New kanalına verdiği röportajda, ülkesinin Gazze'deki durum sona erdiğinde iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini belirtti.

İsrailli Büyükelçi Hotovely, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmayacağı sorusuna, "Cevap kesinlikle hayır." yanıtını verdi.