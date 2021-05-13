İsrailli büyükelçinin zor anları! BBC canlı yayınında köşeye sıkıştı

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:56

BBC sunucusu, "Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz? Neden camilere ateş açıyorsunuz?" diye sordu.

İsrailli büyükelçi, dünyanın gözü önünde yaşanan kanlı saldırıları, "Çocuklara ateş açmıyoruz. Çocuklarımızı, öldürmeye çalışan radikal bir terör örgütünü hedef alıyoruz." şeklinde aktarmaya çalıştı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN "HEDEF" DEDİ

Büyükelçi Hotovely, Filistinli çocukları "hedef" olarak kabul ettiklerinin itirafını yaptı.

Bunun üzerine BBC sunucusu, "Camilere ateş açtınız. İbadet eden insanlara; toma, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiniz. Bunun bir saldırı olduğunu kabul etmeniz lazım." karşılığını verdi.