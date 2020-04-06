İsrailli diplomat: Sınırları açık tutup Avrupa rüyasını yaşadılar, bu bir hataydı...

star.com.tr 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:50

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında, vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ederken, hükümetler aldıkları tedbir kararları ile salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Şubat ayında İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmeye başlamasıyla İsrail, virüsün Yahudi devletine sıçramasını önlemek için İtalya'ya iki yönlü uçak seferlerinin durdurulması da dahil bazı önlemler aldı.

Kararlar, son birkaç yıldır artış gösteren İsrailli turistlerin kaybı anlamına geldiği için, İtalyan politikacılar turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kararları eleştirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İsrailli mevkidaşı Benyamin Netanyahu'ya "İtalya'nın herhalde en güvenli ve en güvenilir ülke" olduğunu söyleyerek karar konusunda endişelerini dile getirmişti.

İsrailli diplomatlar ise bu kararların gerekli olduğunu, ancak İsrail'e yönelik bazı misillemelerle karşılacaklarından endişeliydi.

AVRUPA RÜYASINA DALDILAR, BU BİR HATAYDI...

Ancak İsrail'in eski İtalya büyükelçisi Avi Pazner, İsrail'in endişelenecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Pazner, 'İtalya şimdi, İsrail'in salgının ilk aşamalarında yaptıklarına benzer önlemler alıyor. Bundan önce İtalya ve dünyanın geri kalanı sorunun kapsamını anlamadılar. Sınırlarını açık tutarak Avrupa rüyasını yaşadılar ve bu bir hataydı.' dedi.

star.com.tr