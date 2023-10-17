İsrailli doktor Hamas'ın yayınladığı videoyu inceledi: İyi bir sağlık müdahalesi yapılmış gibi görünüyor

AA'ya konuşan Blumental, Gazze Şeridi'ndeki ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin İsrailli rehineleri de doğrudan etkileceğini belirtti.



Hamas'ın dün akşam videosunu yayımladığı kadın rehinenin sağlık durumunun iyi göründüğünü aktaran Blumental,şöyle devam etti:



"Hamas'ın videosunu yayınladığı Mia Shem'in videolarını izleyerek sağlık durumunu dikkatle inceledim. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla iyi bir sağlık müdahalesi yapılmış gibi görünüyor. Filistinli doktorlara bu tür bir bakım yaptıkları için teşekkür ediyorum."

İsrailli anne: Kızımı canlı gördüğümüz için sevindik İsrail ordusunun eski doktorlarından Blumental, Shem'in iyi olması için sadece fiziksel yardıma değil aynı zamanda diğer terapilere de ihtiyacı olduğunu ifade etti.

- "GAZZE'DEKİ HERKESİN SAĞLIK DURUMU İÇİN ENDİŞELİYİM"



Blumental, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tıbbi malzeme eksikliğinin, orada bulunan rehinelerin sağlık durumunu da olumsuz etkilemesinden endişe duyup duymadığına dair soruya şöyle cevap verdi:



"Evet son derece endişeliyim. Gazze'deki herkesin sağlık durumu için endişeliyim. Gazze'deki herkesin bakıma ihtiyacı var. Hamas'ın elinde tuttuğu bazı İsrailli esirlerin de rutin tedaviye ihtiyacı var."

Rehinelerden bazılarının bebek ya da özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar olduğunu kaydeden Blumental, "Bu kişilerin ilaçlarını alması gerekiyor aksi takdirde hayatları tehlikeye girecektir." diye konuştu.

Blumental, "Esirler dahil herkesin bakıma ihtiyacı var. Birilerinin bu yardımı sağlaması lazım, biz bunu insani yardım diye isimlendiriyoruz." dedi.

