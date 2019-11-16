21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrailli emekli general Fogel'den skandal sözler: Her gün 50 Filistinli direnişçiyi öldürmeliyiz

İsrailli emekli general ve eski Güney Birlikleri komutanı Tzvika Fogel, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarının her gün en az 50 üyesini öldürmeleri gerektiğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fogel, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze politikalarını eleştirerek, İsrailli siyasetçileri "ödlek olmak ve karar alamamakla" suçladı.

İsrail ordusuna, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarına karşı operasyon yapması izni vermesi gerektiğini dile getiren Fogel, "Her gün Ata (İsrail saldırısında 12 Kasım'da öldürülen İslami Cihad'ın komutanlarından Baha Ebu'l Ata) gibi 50 teröristi öldürmeliyiz. Beyaz bayrağı çekip teslim olduk diyene kadar her gün öldürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İslami Cihad, bu saldırıya roket atışlarıyla karşılık vermiş, İsrail ordusu da iki gün boyunca Gazze'yi vurmuştu.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 8'i çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım'da yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

"Tüketici organik tarıma güvenmiyor!"

'Tüketici organik tarıma güvenmiyor!'

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda

Karaköy'de başörtülü kadına çirkin saldırı: Adliyeye sevk edildi

Karaköy'de başörtülü kadına çirkin saldırı: Adliyeye sevk edildi

Ağabey katili kardeşe 20 yıl hapis

Ağabey katili kardeşe 20 yıl hapis

Korkunç olay: Tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

Korkunç olay: Tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu
 

POPÜLER HABERLER

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA