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Dünya

İsrailli emekli general uyardı: Muhtemel bir savaşta yalnız kalabiliriz

İsrail'in ABD desteği olmadan bölgesel savaşa giremeyeceğini ifade eden İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, 'Tahminim, Biden Netanyahu'ya Hizbullah ve İran kırmızı çizgiyi aşar ve İsrail vatandaşları büyük zarar görürse kapsamlı bölgesel bir savaşa yol açacak olsa bile ABD'nin İsrail'le beraber İran ve Hizbullah'ın askeri ve ekonomik hedeflerine şiddetli saldırı başlatacağını söyledi. Ancak bundan sonra Netanyahu Biden'i dinlemezse muhtemel bir savaşta yalnız kalacağız' dedi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 07:01 - Güncelleme:
İsrailli emekli general uyardı: Muhtemel bir savaşta yalnız kalabiliriz
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Brik, Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde yayımlanan "İsrail, tamamen ABD'ye bağımlı olduğu bölgesel bir savaşa doğru hızla ilerliyor." başlıklı yazı kaleme aldı.

Emekli Tümgeneral Brik, "Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu için endişe verici durumu henüz kavrayamayan bazı kişilerin, İran ve Hizbullah karşılık vermeden önleyici saldırı düzenlenmesi gerektiğini söylediğini duyduk. Ne yazık ki bu kişiler, Hizbullah ve İran'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının derhal bölgesel bir savaşa yol açacağını hesaba katmıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in önleyici bir saldırı başlatması durumunda yerleşim yerleri, enerji santralleri, gaz istasyonları, endüstriyel alt yapı ve askeri üslerin her gün binlerce roket ve dron saldırısına uğrayacağını kaydeden Brik, "İsrail ordusunun kendi başına ne bölgesel bir savaşa yanıt verecek, ne ulusal alt yapısını savunacak ne de İran, Hizbullah ve vekillerini yenecek bir gücü var." değerlendirmesinde bulundu.

Brik, İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının net şekilde bölgesel savaşa yol açacağını ancak İran ve Hizbullah'tan gelmesi beklenen yanıtın hafif olması durumunda bölgesel bir savaşa girilme olasılığının kesin olmadığını anlattı.

Her durumda İsrail ordusunun bölgesel bir savaşla tek başına mücadele edemeyeceğini, ordunun tek başına direnme gücünün bulunmadığını ve ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Brik, İsrail'in ABD'ye mutlak bağımlı olduğunu, İsrail'in bölgesel bir savaşta ayakta kalmasının da tamamen ABD'ye bağlı olduğunu ifade etti.

Brik, "ABD Başkanı Joe Biden'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önleyici bir saldırı başlatmasını engellediğini ve ona ABD'nin onayı olmadan böyle bir adım atar ve akabinde bölgesel bir savaş çıkarsa İsrail'in yanında durmayacaklarını söylediğini" ifade ederek, şu öngörüde bulundu:

"Tahminim, Biden Netanyahu'ya Hizbullah ve İran kırmızı çizgiyi aşar ve İsrail vatandaşları büyük zarar görürse kapsamlı bölgesel bir savaşa yol açacak olsa bile ABD'nin İsrail'le beraber İran ve Hizbullah'ın askeri ve ekonomik hedeflerine şiddetli saldırı başlatacağını söyledi. Ancak bundan sonra Netanyahu Biden'i dinlemezse muhtemel bir savaşta yalnız kalacağız."

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