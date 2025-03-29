İsrailli esirden Netanyahu yönetimine: Bizi güç kullanarak çıkaramazsınız

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, "Ancak anlaşmayla dönecekler. Vakit daralıyor." başlıklı yeni bir video yayınladı.

Videoda, kendisini "ben 22 numaralı esir" diye tanıtan kişi, 15 yıldır bünyesinde çalıştığı İşçi Sendikasına, sendika başkanına ve İsraillilere seslendi.

Videoyu çekmeyi Hamas'ın değil kendisinin istediğini söyleyen esir, "Psikolojik savaş bu değil. Bana göre gerçek psikolojik savaş, oğlumu ve eşimi görmeden uyanmam. Bu durum benim sağlığımı olumsuz etkiliyor. Buradan çıkmak istiyorum. Burada yiyeceğim yok. Boğuluyorum, lütfen bana yardım edin." dedi.

Esir, "24 saat bombardıman altındayız. Her gün bir yerde patlamalar oluyor. Bizi buradan güç kullanarak çıkarmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Bizi buradan güç kullanarak çıkaracak kimse yok. Bu bizim sonumuz olacak." diye konuştu.

Çalıştığı işçi sendikasından tek bir talebi olduğunu belirten esir, sokağa çıkıp onun sesini ve çığlıklarını duyurmalarını, oradan çıkmasına yardım etmelerini istedi.