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Dünya

İsrailli esirden Netanyahu yönetimine: Bizi güç kullanarak çıkaramazsınız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki bir esir, onları güç kullanarak kurtaracak kimsenin olmadığını belirtti.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
İsrailli esirden Netanyahu yönetimine: Bizi güç kullanarak çıkaramazsınız
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Kassam Tugayları, Telegram hesabından, "Ancak anlaşmayla dönecekler. Vakit daralıyor." başlıklı yeni bir video yayınladı.

Videoda, kendisini "ben 22 numaralı esir" diye tanıtan kişi, 15 yıldır bünyesinde çalıştığı İşçi Sendikasına, sendika başkanına ve İsraillilere seslendi.

Videoyu çekmeyi Hamas'ın değil kendisinin istediğini söyleyen esir, "Psikolojik savaş bu değil. Bana göre gerçek psikolojik savaş, oğlumu ve eşimi görmeden uyanmam. Bu durum benim sağlığımı olumsuz etkiliyor. Buradan çıkmak istiyorum. Burada yiyeceğim yok. Boğuluyorum, lütfen bana yardım edin." dedi.

"BİZİ BURADAN GÜÇ KULLANARAK ÇIKARACAK KİMSE YOK"

Esir, "24 saat bombardıman altındayız. Her gün bir yerde patlamalar oluyor. Bizi buradan güç kullanarak çıkarmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Bizi buradan güç kullanarak çıkaracak kimse yok. Bu bizim sonumuz olacak." diye konuştu.

Çalıştığı işçi sendikasından tek bir talebi olduğunu belirten esir, sokağa çıkıp onun sesini ve çığlıklarını duyurmalarını, oradan çıkmasına yardım etmelerini istedi.

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