İsrail dün akşam abluka altındaki Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

İsrail'in kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından gelen saldırılar, Gazze'de Hamas'ın elinde esir tutulan 200'den fazla İsraillinin can güvenliği konusunu da yeniden gündeme getirdi.

İsrail Ordu Radyosunun konuştuğu bir esir annesi, İsrail'in bu savaşı "zaten kaybettiğini" belirterek, Gazze'ye yönelik saldırıların orada rehin tutulan kızının hayatını riske attığını ifade etti.

Rumi adlı Gazze'deki esirin annesi Merav Leshem-Gonen, "Ben stratejiyi anlamıyorum, anneliği anlıyorum ve bunun zaten kaybettiğimiz bir savaş olduğunu hissediyorum." dedi.

Leshem-Gonen, "Kızımın ve kaçırılan diğer kişilerin gerçekten canlı olarak geri döneceklerinden nasıl emin olabiliriz?" diye konuştu.

- GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırılarda en az 220 İsraillinin de esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.