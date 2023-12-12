İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli esirlerin aileleri, ''7 Ekim başarısızlığının'' incelenmesini istiyor
Dünya

İsrailli esirlerin aileleri, ''7 Ekim başarısızlığının'' incelenmesini istiyor

Gazze Şeridi'nde alıkonulan İsrailli esirlerin aileleri, hükümetten 7 Ekim'deki Hamas saldırısındaki güvenlik zafiyetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurulmasını talep etti.

AA12 Aralık 2023 Salı 20:18 - Güncelleme:
İsrailli esirlerin aileleri, ''7 Ekim başarısızlığının'' incelenmesini istiyor
ABONE OL

İsrail Hayom gazetesi, Yahudi Hanuka Bayramı kutlamaları için bir araya gelen İsrailli esirlerin ailelerinin, hala Gazze'de tutulan esirlerin evlerine geri getirilmesi için yapılan faaliyetlere ilişkin görüşlerine yer verdi.

Tel Aviv'deki bir otelde bir araya gelip esirlerin evlerine dönmesi dileğiyle mum yakan aileler, hükümetin esir konusunu ihmal ettiğinden ve taleplerine ilgi göstermediğinden şikayet etti.

Esir aileleri ve yakınları, hükümetten 7 Ekim saldırısına sebebiyet veren güvenlik zafiyetleri ve sorumlu kişilerin başarısızlığının incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurmasını istedi.

Ailelerin temsilcilerinden Erez Zourkani, "Fiili olarak yenildik ve hiç kimse gözlerimizin içine bakarak sorumluluğu üstlenmiyor." dedi.

7 Ekim saldırısında ölenlerin ailelerine yardım edeceklerini belirten Zourkani, "beklemeleri için hiçbir sebep olmadığını, hayatlarının yok oluşunun örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini ve bir inceleme komisyonu kuracaklarını" dile getirdi.

Saldırı Kurbanları Örgütü Başkanı Evi Mozis de İsrail hükümetine, kurbanların ailelerine hem psikolojik hem maddi destek verme çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin aileleri ve yakınları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tutulan esirlerin evlerine dönmesi için İsrail hükümetine baskı kurmaya devam ediyor.

  • israil esirleri
  • hamas saldırısı
  • güvenlik zafiyeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.