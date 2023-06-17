İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli eski istihbaratçıdan çarpıcı açıklama: Yolundan sapmış bir ülke olarak görülüyoruz
Dünya

İsrailli eski istihbaratçıdan çarpıcı açıklama: Yolundan sapmış bir ülke olarak görülüyoruz

İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, dünyanın, İsrail'i 'yolundan sapmış bir ülke' olarak gördüğünü söyledi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
İsrailli eski istihbaratçıdan çarpıcı açıklama: Yolundan sapmış bir ülke olarak görülüyoruz
ABONE OL

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Yadlin, Tel Aviv'in kuzeyindeki Amik Hafir bölgesinde bir kültürel etkinlik sırasında konuştu.

AMAN'ın 2006-2010 yılları arasında başkanlığını yürüten Yadlin konuşmasında "Bugün dünya, İsrail'i yolundan sapmış bir ülke olarak görüyor. Jeopolitik ve stratejik durumumuz büyük bir sorun içindedir." dedi

Yadlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargı reformunda ısrar ettiği ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile çalışmaya devam ettiği sürece, İsrail'in uluslararası toplum nezdindeki konumunun olumsuz etkilenmeye devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin Tahran'la nükleer dosyasında bir anlaşma için görüştüğüne dair haberleri değerlendiren Yadlin, "Nükleer bombaya sahip İran, İsrail için bir tehdit oluşturuyor, ancak bu siyonizmin sonu değil, çünkü görüşme, nükleer silahlara sahip iki devlet arasında terör ve caydırıcılık dengesi hakkında." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.