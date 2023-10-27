İsrailli eski milletvekilinden insanlık dışı sözler! ''Gazze yok edilmeli''

Hamas'ın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlatmasının ardından İsrail, resmen savaş ilan etti ve Gazze Şeridi'ni ablulka altına aldı.

Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen İsrail, binlerce masum insanın ölümüne neden olarak "savaş suçu" işledi. Son olarak El-Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrailli yöneticilerden acımasız ve insanlık dışı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"GAZZE YOK EDİLMELİ"



İsrailli eski Milletvekili Moshe Feiglin, Aljazeraa'ya verdiği röportajda, bölgedeki krizin çözülmesi için Gazze'nin yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Feiglin, "Gazze'nin işgal edilmeden önce tamamen yok edilmesi gerekiyor. Dresden ve Hiroşima gibi nükleer silah olmadan yok edilmesi" ifadelerini kullandı.

"HALA İNTİKAM ALMADIK"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El- Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyonun üzerinden 18 gün geçtiğini söyleyen Feiglin, "İncil'e göre hâlâ intikam almadık... Gazze'yi hemen küle çevirmedik!" dedi.

NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ

Feiglin ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'i ABD'nin "muz cumhuriyeti" haline getirmekle suçladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor. İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.