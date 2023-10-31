İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,299
  • EURO
    29,9796
  • ALTIN
    1812.09
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli eski subaydan alçak sözler: Gazze'de 2,5 milyon terörist var
Dünya

İsrailli eski subaydan alçak sözler: Gazze'de 2,5 milyon terörist var

İsrailli eski subay Eliyahu Yossian katıldığı yayında skandal ifadeler kullanarak 'Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var.' dedi.

31 Ekim 2023 Salı 07:48 - Güncelleme:
İsrailli eski subaydan alçak sözler: Gazze'de 2,5 milyon terörist var
ABONE OL

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanı sürerken, İsrailli eski bir subayın, katıldığı televizyon programında sözleri bu kadarına da pes dedirtti.

İsrailli eski subay Eliyahu Yossian, katıldığı bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"GAZZE'DE 2,5 MİLYON TERÖRİST VAR"

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze için kan donduran sözler kullanan Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var." diyerek Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı politikasını savundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.