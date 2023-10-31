İsrailli eski subaydan alçak sözler: Gazze'de 2,5 milyon terörist var

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanı sürerken, İsrailli eski bir subayın, katıldığı televizyon programında sözleri bu kadarına da pes dedirtti.

İsrailli eski subay Eliyahu Yossian, katıldığı bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"GAZZE'DE 2,5 MİLYON TERÖRİST VAR"

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze için kan donduran sözler kullanan Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var." diyerek Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı politikasını savundu.