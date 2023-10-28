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Dünya

İsrailli gazeteciden alçak paylaşım! Gazze'de yaşanan vahşetle alay etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 22'inci günde de devam ediyor. İsrailli gazeteci Edy Cohen Gazze'de yaşanan vahşetle dalga geçerek insanlık dışı paylaşımlara imza attı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
İsrailli gazeteciden alçak paylaşım! Gazze'de yaşanan vahşetle alay etti
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İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İLETİŞİM VE İNTERNET YOK

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi. Öte yandan, internet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi'ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü.

İSRAİLLİ SÖZDE GAZETECİDEN ALÇAKÇA PAYLAŞIM

İsrail'in elektrik ve iletişimi kesmesiyle karanlığa boğulan Gazze en ağır saldırılardan birini yaşıyor.

Sadece İsrail ordusunun attığı bombalar ile aydınlanan Gazze'de insanlık dramı yaşanırken soykırım destekçilerinden skandal paylaşımlar geliyor.

Daha önce Türkiye ile ilgili hadsiz açıklama ve tehditlere imza atan İsrailli akademisyen Edy Cohen, Gazze'nin karanlıklar içinde kalmasıyla alay etti.

Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in bombardımanı ile aydınlanan Gazze'nin görüntüsünü paylaşarak, "Resmi olarak: Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok. Elektrik yok. İnternet yok. İlaç yok. Yemek yok. Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınsın Gazze" dedi.

Cohen'in skandal paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki geldi.

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