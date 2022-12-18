İsrailli gazeteciden ''Hamas liderlerinin çocuklarını kaçırma'' çağrısı

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Yehezkeli, yerel radyo istasyonu 103FM'e verdiği röportajda, Hamas'ın Gazze'de esir tuttuğu İsraillilerin takasına ilişkin müzakereler hakkında konuştu.

Hamas'ın elindeki İsrailli esir Hadar Godlin'in ailesinin "İsrail makamlarının yeterince girişimde bulunmadığı" iddiasına katıldığını belirten Yehezkeli, "İsrail'in yapabileceği daha çok şey var. İsrail, henüz Hamas liderlerinin oğullarını kaçırmaya çalışmadı." dedi.

Yehezkeli, Hamas ile yürüttüğü esir takası müzakerelerinde İsrail'in "binlerce teröristi bırakmasını" doğru bulmadığını dile getirdi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, 14 Aralık'ta hareketin kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Hamas'ın daha önce Filistinli esirler meselesine ilişkin İsrail'le gizli müzakereler yürüttüğünü açıklamış ve anlaşmanın tamamlanması için Tel Aviv yönetimine belirli bir mühlet verdiklerini duyurmuştu.

- KASSAM TUGAYLARINCA ESİR ALINDIĞI DUYURULAN İSRAİLLİLER



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul'un durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

Kassam Tugayları, 28 Haziran 2022'de Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden Hişam es-Seyyid'in videosunu yayımlamıştı.