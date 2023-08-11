İsrailli iki Bakan arasında ''Ulusal Muhafızlık'' tartışması

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre Gallant, Ben-Gvir'e kurmak istediği yeni güvenlik gücü "Ulusal Muhafızlık"la ilgili bir mektup kaleme aldı.

Gallant mektubunda, "yeni bir güvenlik gücü kurmanın büyük zorluklara yol açacağı ve emniyet sisteminin dikkatini dağıtacağı" değerlendirmesinde bulundu.



Savunma Bakanı ayrıca "İsrail'de milis güçlerine yer olmadığını, polise değil Bakan'a bağlı bir gücün tehdit oluşturduğunu" vurguladı.



Bu konunun ele alındığı komitede bulunan İsrail ordusundan üst düzey komutanlar ise emniyet teşkilatı ya da orduya bağlı olmadan Ulusal Güvenlik Bakanı'nın emrinde hareket edecek bir güvenlik teşkilatının "felaket olacağı ve ulusal güvenliğe büyük zarar getireceğini" savundu.

Komiteden çıkan görüşler sonucunda "Ulusal Muhafızlık" adlı güvenlik teşkilatının bağımsız bir yapı olarak kurulmasının mümkün olmadığı ve buna karşı ciddi itirazların bulunduğu kaydedildi.

- SAVUNMA BAKANI'NA AŞIRI SAĞCI BAKAN'DAN YANIT



İsrail'de Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan Ben-Gvir, habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ben-Gvir, "Savunma Bakanı Gallant, bir mektup yazıp bunu büromuza göndermek yerine basına gönderme şeklinde çirkin bir huy edindi." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, komitenin henüz konuya ilişkin çalışmalarını tamamlamadığını aktardı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine İsrail'de "Ulusal Muhafızlık"ın kurulacağı yönünde bir söz verdiğini hatırlatan Ben-Gvir, "Gallant'ın değil kendilerinin bu teşkilatın nasıl çalışacağına karar vereceğini" belirtti.

Ben-Gvir, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hükümetin yargı düzenlemesini durdurmaya çalışan ve yerleşimcileri kovalamakla meşgul Gallant'tan, kendi bakanlığının meseleleriyle ilgilenmesi Ulusal Muhafızlık işlerine karışmamasını istiyoruz."

- MUHALEFET, ULUSAL MUHAFIZLIK BİRİMİNİ "ÖZEL MİLİS GÜÇ" OLARAK TANIMLIYOR



Irkçılığa tahrikten geçmişte hüküm giymiş Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, mart ayında hükümetin yargı düzenlemesini askıya alacağının anlaşılması üzerine hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine Başbakan Netanyahu'dan "Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı geniş yetkilere sahip yeni bir silahlı güvenlik gücü Ulusal Muhafızlık'ın kurulması ve bunun için yaklaşık 300 milyon dolar bütçe ayrılması" yönünde söz aldı.

Ben-Gvir gibi tartışmalı bir figürün himayesinde geniş yetkilerle silahlı bir güvenlik gücü kurulacağının duyurulmasına muhalefetten sert tepki gelmişti. Muhalefet söz konusu birimi Ben-Gvir'in "özel milis gücü" şeklinde nitelemişti.

Savunma Bakanı Gallant, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı İsrail ordusundaki ayrışmayı gerekçe göstererek martta Başbakan Netanyahu'ya "süreci durdurma çağrısı" yapmıştı.

Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasıyla kitlesel protestolar, sivil itaatsizlik eylemleri ve grevler patlak vermiş, Başbakan bir gün sonra uzun pazarlıklar sonucu yargı düzenlemesini askıya almıştı.

Hükümet, temmuz ayında yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yeni bir yasayı kitlesel protestolar ve kamuoyu itirazına rağmen Meclisten geçirmişti.

Ben-Gvir, bu dönem yoğunlaşan kitlesel gösterilerde protestoculara müdahale ederken göstericileri darbettiği kameralara yansıyan polislere destek olmasıyla basında sıkça gündeme gelmişti.

Gallant ise savaş pilotlarının da aralarında yer aldığı 10 bin kadar gönüllü yedek askerin yargı düzenlemesine karşı protesto için talimlere katılmayacağı ve görevi bırakacakları açıklamaları üzerine sürecin durdurulması ve uzlaşı sağlanması için girişimde bulunmuştu.