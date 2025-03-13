İsrailli komutana içerden sert tepki: Babamı tam olarak böyle öldürdünüz

İsrailli esirlerin aileleri, İsrail ordusunun yeni Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor'un, yakınlarını geri getirme meselesinin Hamas'ı devirme hedefinden sonra gelen "ikinci görev" olarak değerlendirdiği açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrailli Esir Aileleri Heyeti'nin X hesabından yapılan açıklamada, Asor'un açıklamaları, tehlikeli ve sorumsuz olarak nitelendirildi.

Bu şekilde önceliklerin sıralanmasının, İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı ve ölülerin cenazelerini onurlu bir şekilde defnetmeyi tehlikeye soktuğu aktarılan açıklamada, Asor'a hitaben şu ifadeler kullanıldı:

"Size düşen ilk ahlaki ve en değerli görev, Hamas tarafından 523 gündür Gazze'de tutulan 59 kişiyi geri getirmektir. Ondan sonra da Hamas yönetimini devirmektir."

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Gazze'de ölen İsrailli esirlerden Haim Perry'nin kızı Noam Perry, esir yakınlarının düzenlediği gösteride, Asor'u sert sözlerle eleştirdi.

Gazze'deki öncelikli hedefin Hamas'ı devirmek, ikinci hedefin ise esirler olduğunu söyleyen Asor'a "Sizin kafanız karışmış" şeklinde seslenen Perry, İsrailli yetkilileri "Babamı tam olarak böyle öldürdünüz." diye suçladı.

İsrail ordusunda Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, ocak ayında Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek istifasını sunduğunu duyurmuştu.



İsrail ordusu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in katılımıyla, Gazze Şeridi'nde düzenlenen törenle, Finkelman'ın yerine Tümgeneral Asor'un Güney Cephesi Komutanlığı görevini devraldığını açıklamıştı.

Görevi devralma töreninde konuşan Tümgeneral Asor, İsrail ordusunun ilk görevinin "Yahudi halkını yok etmeye, İsrail'in yerine denizden nehre kadar cihatçı bir devlet kurmaya çalışan Hamas unsurlarını tamamen ortadan kaldırmak" olduğunu belirtmişti.

"'Siyonizm kazanmayacak' sloganını taşıyan platformlarda esir değişim törenine katılanların İsrail ordusunun gücüyle karşı karşıya kalacağını" söyleyen Asor, "İkinci görevimiz, esaret altında tutulan kardeşlerimizi ölü veya diri olarak geri getirmektir. Kaçırılan insanları her an anıyor, acılarını hissediyoruz." demişti.

Bu tören sırasında İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de Tel Aviv'in Gazze'de büyük insan kayıpları verdiğini ancak tüm İsrailli esirleri geri getiremediğini kabul etmişti.

Zamir, "Savaş devam ediyor, bu karmaşık ve zor bir süreç. Ağır bir bedel ödedik, çok kan döküldü. Kaçırılanlar henüz geri dönmedi, yerinden edilenlerin tamamı da evlerine kavuşamadı." demişti.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Ariel" yerleşim birimi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıyı, İsrail'in suçlarına verilen sürekli yanıtın bir parçası olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenledikleri saldırı ve baskınlarda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

04.29 İsrail hapishanelerinde tutulan Gazze Şeridi tutuklularının, şiddetli dayak, elektrik şoku, yiyecek ve sudan mahrum bırakma gibi en korkunç gözaltı politikalarına maruz kaldığı bildirildi.

02.35 İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da katıldığı bir etkinlikte, "Çatışma ve savaş en çok da savunmasız olanlara zarar vermektedir, özellikle Gazze'de, İsrail'de ve Sudan'da çok fazla sayıda çocuk öldü." dedi.

01.21 İsrailli esirlerin aileleri, İsrail ordusunun yeni Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor'un, yakınlarını geri getirme meselesinin Hamas'ı devirme hedefinden sonra gelen "ikinci görev" olarak değerlendirdiği açıklamalarına tepki gösterdi. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Gazze'de ölen İsrailli esirlerden Haim Perry'nin kızı Noam Perry, esir yakınlarının düzenlediği gösteride, Asor'u sert sözlerle eleştirdi. Gazze'deki öncelikli hedefin Hamas'ı devirmek, ikinci hedefin ise esirler olduğunu söyleyen Asor'a "Sizin kafanız karışmış" şeklinde seslenen Perry, İsrailli yetkilileri "Babamı tam olarak böyle öldürdünüz." diye suçladı.

01.00 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planı konusunda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinde mutabık kaldı.

00.14 ABD Başkanı Donald Trump, Yahudi olduğu bilinen Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer'a ilişkin, "Zannedersem Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli." ifadelerini kullandı.