İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5666
  • EURO
    30,5068
  • ALTIN
    1794.42
  • BIST100
    7800.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli komutandan küstah çıkış! Tepki çeken görüntüler gündem oldu
Dünya

İsrailli komutandan küstah çıkış! Tepki çeken görüntüler gündem oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sahilde İsrail bayrağı çekildiği iddia edilen görüntüdeki İsrailli bir komutan, küstah açıklamalarda bulundu. İşgal ettikleri Gazze'nin kendi toprakları olduğunu ileri süren İsrailli komutanın da yer aldığı bir görüntü yayımlandı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 12:18 - Güncelleme:
İsrailli komutandan küstah çıkış! Tepki çeken görüntüler gündem oldu
ABONE OL

İsrail basınında, Gazze'nin kuzeyindeki sahil bölgesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü yayımlandı.

Söz konusu görüntüde, İsrail askerlerinin sahile İsrail bayrağı çekerek ulusal marşlarını okuduğu görülüyor.

Görüntüdeki birliğin komutanı, İbranice yaptığı konuşmada, Filistin toprağı Gazze'nin İsrail'e ait olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"2 bin yıllık sürgünün ardından Gazze'nin limanlarına sahillerine geri döndük. Buradan 20 yıl önce kovulmuştuk. Bu görevi bitirmenin başka yolu yok. İsrail'in hedefi hiç bitmez. Bizim hedefimiz. İsrail'in hedefi, 2 bin yıllık kaybı, bu durduğumuz yerde. Bu savaşa ayrı girdik, bir bitiyoruz. Başımız yukarıda, artık oyalanmak yok. Bizler İsrail halkı, İsrail toprağı için savaşıyoruz. Burası bizim toprağımız."

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilmişti. Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanması ve Gazze'de iktidara gelmesinin ardından İsrail, 2006'da Gazze Şeridi'ni abluka altına almıştı.

  • Gazze
  • İsrail bayrağı
  • İşgal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.