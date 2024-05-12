İsrailli siyasi analist Anshel Pfeffer, gazetede, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında, İsrail'in 27 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı karadan işgal saldırılarına ilişkin ordu içerisinde tartışmalar yaşandığını yazdı.

Pfeffer, Netanyahu yönetiminin "strateji eksiliği" sebebiyle Gazze'ye yönelik saldırılarda, İsrail ordusuna ait birliklerin Gazze'nin Cibaliye bölgesine ikinci ve Zeytun bölgesine üçüncü defa saldırı için girdiğini belirtti.

İsrail ordusundan üst düzey komutanların, "karadan işgal saldırıları" öncesinde bile, "geniş çaplı bir strateji" olmadan Gazze'ye saldırı yapılmaması konusunda uyardığını ifade eden Pfeffer, İsrailli komutanların Netanyahu'ya karşı şikayetlerini "hep birlikte ve açıkça dile getirdiğini" kaydetti.

İsrail Kanal 13 televizyonunun dünkü haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin hükümetin stratejisi bulunmaması nedeniyle ordunun bazı bölgelere yeniden saldırdığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirmişti.