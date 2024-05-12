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Dünya

İsrailli komutanlar Netanyahu'yu hedef gösterdi: Orduda tartışmalar başladı

İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze'ye karşı karadan yapılan saldırılardaki 'strateji eksikliği' sebebiyle ordu komutanlarının, Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini artık açıkça dile getirdiğini yazdı. Öte yandan Gazze'ye yapılan kara saldırısı sonrası ordu içerisinde de tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 23:17 - Güncelleme:
İsrailli komutanlar Netanyahu'yu hedef gösterdi: Orduda tartışmalar başladı
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İsrailli siyasi analist Anshel Pfeffer, gazetede, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında, İsrail'in 27 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı karadan işgal saldırılarına ilişkin ordu içerisinde tartışmalar yaşandığını yazdı.

Pfeffer, Netanyahu yönetiminin "strateji eksiliği" sebebiyle Gazze'ye yönelik saldırılarda, İsrail ordusuna ait birliklerin Gazze'nin Cibaliye bölgesine ikinci ve Zeytun bölgesine üçüncü defa saldırı için girdiğini belirtti.

KOMUTANLARDAN NETANYAHU'YA TEPKİ

İsrail ordusundan üst düzey komutanların, "karadan işgal saldırıları" öncesinde bile, "geniş çaplı bir strateji" olmadan Gazze'ye saldırı yapılmaması konusunda uyardığını ifade eden Pfeffer, İsrailli komutanların Netanyahu'ya karşı şikayetlerini "hep birlikte ve açıkça dile getirdiğini" kaydetti.

İsrail Kanal 13 televizyonunun dünkü haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin hükümetin stratejisi bulunmaması nedeniyle ordunun bazı bölgelere yeniden saldırdığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirmişti.

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