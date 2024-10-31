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Dünya

İsrailli medya patronunun 'ikinci Nekbe' açıklaması Netanyahu Hükümeti'ni kızdırdı

Haaretz gazetesinin sahibi Amos Schocken, Londra'daki konferansta Netanyahu hükümetini ve İsrail'in Filistin politikasını ağır şekilde eleştirdi. Schocken'in 'Filistinli özgürlük savaşçıları' ifadesini kullanması İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından zorbalıkla karşılık buldu.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
İsrailli medya patronunun 'ikinci Nekbe' açıklaması Netanyahu Hükümeti'ni kızdırdı
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İsrail İçişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada, Haaretz gazetesiyle yürütülen faaliyetlerin ve işbirliğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Schocken'in, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da ve Gazze'de "ikinci Nekbe" yaşattığı açıklamasının ve "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.

Haaretz'in 27 Ekim'de Londra'da organize ettiği konferansta konuşan Amos Schocken, "(Netanyahu hükümeti), İsrail'in terörist olarak adlandırdığı Filistinli özgürlük savaşçılarına karşı savaşırken (yasa dışı) yerleşimleri savunmanın her iki tarafa da maliyetini göz ardı ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de ve İsrail işgali topraklarda yaşananlara değinen Schocken, "Şu anda işgal altındaki topraklarda ve Gazze'nin bir kısmında yaşananlar bir anlamda ikinci bir Nekbe'dir." demişti.

Tel Aviv hükümetinin Filistinlilere karşı yürüttüğü politikayı eleştiren Schocken, "Netanyahu hükümeti, Filistin halkına zalim bir apartheid rejimi dayatmayı umursamıyor." diye konuşmuştu.

Ayrıca Schochen, "Bir Filistin devleti kurulmalıdır. Bence bunu başarmanın tek yolu İsrail'e, ona karşı çıkan liderlere ve yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulamaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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