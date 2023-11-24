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Dünya

İsrailli milletvekilinden insanlık dışı sözler: Gazzelileri yalvaracak hale getirmeliyiz

Katıldığı canlı yayında kan donduran sözler sarf eden İsrailli milletvekili Tali Gottlieb, 'Gazzelileri bize bilgi vermek için yalvaracak hale getirmeliyiz.' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 08:36 - Güncelleme:
İsrailli milletvekilinden insanlık dışı sözler: Gazzelileri yalvaracak hale getirmeliyiz
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İsrail ordusunun haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 binden fazlası çocuk, 4 bini kadın olmak üzere 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail tüm dünyanın gözü önünde katliam yaparken, kan donduran itiraflar gelmeye devam ediyor. İsrailli milletvekili Tali Gottlieb, katıldığı canlı yayında kan donduran sözler sarf etti.

'GAZZELİLERİ YALVARACAK HALE GETİRMELİYİZ'

Katliamı itiraf eden Gottlieb, 'İşgal sözcüğü bizim için kutsal bir sözcük. Kuzey Gazze'nin tamamını alacağız. Gazzelileri bize bilgi vermek için yalvaracak hale getirmeliyiz. Onlara yiyecek, yakıt ve su ulaştırılmasına izin verildikçe bu mümkün olmaz.' ifadelerini kullandı.

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