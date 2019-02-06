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İsrailli müzik grubu 'Şabat' nedeniyle Eurovision'dan çekildi

İsrailli bir müzik grubu, Eurovision Şarkı Yarışması finalinden önce yapılan provanın Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan Şabat'a denk gelmesi nedeniyle İsrail elemelerinden çekildi.

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Görme engelli ve down sendromlu müzisyenlerin de yer aldığı "Shalva" isimli grup, Eurovision finalinden bir gün önce yapılan provanın Yahudilik inancına göre çalışmanın yasak olduğu Şabat'a rastlaması sebebiyle İsrail'i temsil edecek grup veya şarkıcının belirlendiği sıralama turlarından çekilme kararı aldı.

Grup üyeleri, Şabat'ta çalışmamak için Eurovision'dan kendilerine ayrıcalık gösterilmesini ve finalden önceki provanın Şabat girmeden yapılmasını talep etti.

Ancak Eurovision yönetiminin yarışmada İsrail'i temsil edecek şarkıcı veya gruba ayrıcalık yapılmayacağını belirterek bu isteği geri çevirmesi üzerine grup, İsrail elemelerinden ayrıldı.

Yerel basına konuşan grup üyeleri, Eurovision Şarkı Yarışması'nın kurallarını bildiklerini ancak İsrail'deki sıralama turlarında bu kadar başarılı olacaklarını tahmin etmediklerinden dolayı elemelere katıldıklarını dile getirdi.

Shalva grubu, Eurovison Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil edecek şarkıcı veya grubun belirlendiği sıralama turlarında yarı finale kadar ulaşmıştı.

Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat, cuma gün batımıyla başlayıp cumartesi gün batımı sonrasına kadar devam eder. Yahudilik inancına göre kişilerin Şabat'ta her türlü mesleki işine ara verip kendilerini ibadete vermesi beklenir.

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışıması'nın finali 18 Mayıs'ta İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak. Geçen yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai kazanmıştı.

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