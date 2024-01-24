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Dünya

İsrailli sosyologdan katil orduya tepki! ''Kanunsuz gangsterlere dönüştüler''

İsrailli sosyolog Prof. Dr. Levy, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye uyguladığı katliamlara ilişkin, 'Bazıları kanunsuz gangsterlere dönüşmüş askerler rehabilite edilmek zorunda' dedi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
İsrailli sosyologdan katil orduya tepki! ''Kanunsuz gangsterlere dönüştüler''
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İsrail'de askeri sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Yagil Levy, İsrail ordusuna bağlı askerlerin 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenledikleri Gazze Şeridi'ndeki davranışlarıyla "kanunsuz gangsterlere dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

Levy Haaretz gazetesindeki yazısında, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasında İsrail askerlerinin sosyal medyadaki videolarının delil olarak gösterildiğini hatırlattı.

İsrail askerlerinin, "sosyal medyayı istismar ederek, üstlerine ve siyasi liderliğe karşı geldiğini" belirten Levy, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes karşıtı mesajlar veren, Yüksek Adalet Mahkemesi yönetimine saldıran, Gazzelilere gıda temin edilmesini reddeden, hava kuvvetlerine yönelik kısıtlamayı eleştiren ve Gazze'de hiç masum olmadığını savunan İsrail askerleri doğrudan meydan okuyor."

Saldırılar sırasında askerlerin dini içerikli mesajlar paylaştığını hatırlatan Levy, Gazze'de evlerin yıkılmasını heyecanla karşılayan İsrail askerlerinin ordunun değerleri ile çelişen davranışlarla "dolaylı yoldan meydana okuduklarını" ifade etti.

Levy, sahadaki komutanların da bu askerlere dini içeriklerin yer aldığı "intikamcı mesajlar paylaşarak katkıda bulunduğunu" aktardı.

"ENDİŞE VERİCİ OLAN ORDU HİYERARŞİSİNİN ÇÖKMESİ"

İsrail askerlerinin bu tür davranışlarının "dini milliyetçi hareket ve muvazzaf askerlerin kurallara karşı gelmesi" sonucunda ortaya çıktığını değerlendiren Levy, bu olayların "son 20 yıllık süreçte arttığına" dikkati çekti.

Levy, "Daha endişe verici olan ise ordu hiyerarşisinin çökmesi. Genelkurmay Başkanı, intikam çağrılarını duyarken, disiplin kuralları ihlal ediliyor ve ateş etme kuralları görmezden geliniyor, ama o hemen hemen hiçbir şey yapmıyor. Sağcı terör onu ele geçirmiş durumda." ifadeleriyle İsrail ordusunu eleştirdi.

İsrail ordusunun askerlere bu şekilde "savaş ruhu aşılamayı amaçlıyor olabileceğine" dikkati çeken Levy, savaşın ardından "bazıları kanunsuz gangsterlere dönüşmüş askerlerin rehabilite edilmek zorunda kalınabileceği" değerlendirmesini yaptı.

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