İsrailli subaydan ''Her 5 dakikada bir asker kaybediyoruz'' itirafı

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımını sürdürürken işgalci orduda bulunan bir Yahudi subaydan çarpıcı itiraf geldi. Yahudi Subay Eres Eshel, Gazze'de Hamas ile yaşanan çatışmalara ilişkin, "Her 5 dakikada bir asker kaybediyoruz" dedi.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Gazze'de soykırımını sürdüren işgalci orduda görev yapan bir Yahudi Subay Eres Eshel'den dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"HER 5 DAKİKADA BİR ASKER KAYBEDİYORUZ"

Subay konuşmasında "İsrail halkı Holokost'tan beri böyle bir kriz görmedi. Dostlarım 1300'den fazla ölümüz var. Her 5 dakikada bir asker kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.