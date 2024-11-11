'İsrailli taraftarlara saldırıları kınayan' bakanın istifasını istediler

Podemos'un Avrupa Parlamenteri Isa Serra, partisinin Madrid'deki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Amsterdam'daki olayların ardından İspanya Dışişleri Bakanlığının "Maccabi taraftarlarına yapılan saldırıyı kınayan" bir açıklama yapmasından dolayı Albares'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"Nerede ve nasıl olursa olsun her türlü Yahudi karşıtlığını reddediyoruz" diyen Serra, buna rağmen Amsterdam'da yaşananların çok farklı olduğunu belirtti.

Serra, "Filistin bayraklarını parçalayan, utanç verici ve sapkın sloganlar atan, öldürülen Filistinli çocuklara gülen ve sel felaketi için saygı duruşunda bulunulmasını bile boykot eden siyonist taraftarların görüntülerini hepimiz gördük." ifadesini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanının, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananlara hiçbir şekilde değinmeden "cellatlarla dayanışma gösterdiğini" kaydeden Serra, "Bu tolerans gösterilemeyecek bir şeydir. İspanya hükümetinin, siyonistleri desteklemeye devam etmesi utanç vericidir. Bu yüzden, soykırımı finanse etmelerinden dolayı Albares istifa etmek zorundadır." dedi.

- İSRAİLLİ TARAFTARLAR, PROVOKASYONLARDA BULUNARAK OLAY ÇIKARMIŞTI

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre İsrailli taraftar grupları, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarını sökmüş ve Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopayla saldırmıştı.

Karşılaşma öncesinde İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Arap karşıtı ve Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar atmıştı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı." ifadesinin geçtiği duyulmuştu.

Hollanda'da maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 63 kişi gözaltına alınmıştı.