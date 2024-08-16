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Dünya

İsrailli üst düzey yetkililere suikast iddiası! İran ve Hizbullah'ı işaret ettiler

İran ve Hizbullah'ın İsrailli üst düzey yetkililere suikast girişiminde bulunabileceği iddiası ortaya atıldı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 12:52 - Güncelleme:
İsrailli üst düzey yetkililere suikast iddiası! İran ve Hizbullah'ı işaret ettiler
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Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran ve Hizbullah'ın üst düzey isimlere suikast girişiminde bulabileceği iddiası dün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde gündeme geldi.

Güvenlik Kabinesi toplantısında, İran ve Hizbullah'ın 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 31 Temmuz'da da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastlara yönelik olası misillemesi ele alındı.

İran ve Hizbullah'ın misilleme olarak füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemek yerine İsrailli bakanlar, milletvekilleri, askeri ve istihbarat birimlerinden yetkililere suikast girişiminde bulunabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Üst düzey güvenlik yetkilileri, İsrailli bakanları "İran ve Hizbullah'ın suikast girişiminde bulabileceği" konusunda uyardı.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.

Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tahran söz konusu saldırıya karşılık vereceğini duyurmuştu.

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