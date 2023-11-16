İsrailli uzmandan itiraf gibi açıklama: Gazze'de kontrol ele geçirilemedi

Harel, İsrail gazetesi Haaretz'de konuyla ilgili bir makale kaleme aldı.

Hamas'ın Gazze kentinin kontrolünü kaybetmiş olabileceğini ancak İsrail ordusunun da hala burada kontrolü ele geçiremediğini yazan Harel, "Savaştan daha sinir bozucu bir şey varsa o da kış savaşıdır." ifadesini kullandı.

Ordunun karşılaştığı zorlukların hava şartlarıyla sınırlı olmadığını, karada geçen 2 buçuk haftadan sonra askerlerin çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini anlatan Harel, "Komutanlar, başta tanksavar füzeleri ve patlayıcı yerleştirilmiş evler olmak üzere bir dizi potansiyel tehditten endişe duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nüfusun yoğun olduğu şehir merkezinde, çok katlı binalardan ateş edilme ihtimaline karşı da "korunmaya ihtiyaç olduğunu" savunan İsrailli uzman, ordunun tünellere yoğunlaştığını belirtti.



Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın esir değişimi konusu dahil hala "karar komutasında" olduğunu kaydeden Harel, "İsrail kaynakları, Sinvar'ı, Filistin tarafında esir takası anlaşmasına varılıp varılmayacağına karar verecek tek kişi olarak tanımlıyor." notunu düştü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun vadede, Hamas hükümetinin Gazze'den uzaklaştırılması ile Filistin yönetimi ve İsrail arasında diplomatik bir anlaşmaya varma çabalarının yeniden başlaması arasında bağ kurduğunu aktaran Harel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu adıma sadece inanmakla kalmayıp hızlı bir ateşkes ve Filistin Yönetimi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını kabul etmesi halinde, hükümetin aşırı sağ kanadının koalisyonu içeriden parçalayabileceğinden endişe ettiğini paylaştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.