İsrailli vekil Gvir, provokatif eylemlerini sürdürüyor

AA 15 Şubat 2022 Salı 00:47 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 00:47

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerilimi tırmandıran eylemine devam ediyor.



İsrail polisi tarafından Salim ailesinin evinin önündeki çadırdan 13 Şubat gecesi uzaklaştırılan Ben-Gvir, dün bu noktaya gelip ayrıldıktan sonra akşam tekrar döndü.

Ben-Gvir, Filistinli bir ailenin evinden zorla çıkarılmasıyla buraya yerleşen Yahudi aileyi korumak için eylemine devam edeceğini söyledi.

Gerilimin yüksek olduğu bölgede İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri alması dikkati çekti. Polis, bu noktaya ulaşmaya çalışan Filistinli grupları ise ses bombası kullanarak alandan uzaklaştırmaya çalıştı.



İsrail polisi ve Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Öte yandan, Ben-Gvir'e katılan fanatik İsrailli yerleşimcilerin bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı spreyle saldırdığı, bir Filistinli ailenin evine ve bölgedeki arabalara taş attığı bildirildi.



İsrailli yerleşimci bir grup, polisi aşarak Ben-Gvir'in bulunduğu noktaya ulaşmaya çalıştı ancak polis gruba engel oldu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün araçlara zarar verme ve polise taş atma gerekçesiyle 9 kişi daha gözaltına alındı.



Polis 13 Şubat'taki açıklamasında, 12 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

Filistin Kızılayı, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki olaylarda, darbedilen ve gazdan etkilenen 4 kişiye ayakta müdahale ettiklerini açıkladı.

- Filistinli aktivistten eyleme misilleme

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Filistinli aktivist Muhammed Ebulhummus, Ben-Gvir'in eylemine misilleme yaptı.



Ben-Gvir'in Şeyh Cerrah'ta "ofis kurduğu" açıklaması üzerine Ebulhummus da bu noktanın karşısındaki bir tepeye masa koyarak "çalışma ofisi" kurduğunu söyledi.

Ebulhummus, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için burada kalmaya devam edeceğini aktardı.



Basın mensupları, Ebulhummus'un eylemine yoğun ilgi gösterdi.

- Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

