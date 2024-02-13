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Dünya

İsrailli vekilden Gazze'de öldürülen siviller için alçak savunma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri “terörist” diye niteleyerek, “Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir.” dedi.

AA13 Şubat 2024 Salı 21:56 - Güncelleme:
İsrailli vekilden Gazze'de öldürülen siviller için alçak savunma
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Vaturi, dün mecliste yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteledi.

Meclisteki diğer milletvekilleriyle de tartışan Vaturi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savunarak, "Kim (İsrail'den) bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." demişti.

Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin ise "Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız." ifadelerini kullanmıştı.

EN AZ 12 BİN 300'Ü ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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