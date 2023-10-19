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Dünya

İsrailli yazardan insanlık dışı sözler! ''2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil''

İşgalci İsrail, tam 13 gündür sivilleri katlediyor. İsrail kökenli Fransız bir yazarın televizyon programında söylediği insanlık dışı sözler ise dehşete düşürdü.

19 Ekim 2023 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
İsrailli yazardan insanlık dışı sözler! ''2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil''
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İşgalci İsrail'in açık açık soykırıma giriştiği Gazze'de durum her geçen dakika daha da kötüye gidiyor. Batılı ülkeler ise, İsrail'in katliamını haklı çıkarmak için adeta yarışa girmiş durumda... İsrail asıllı Fransız yazarın bir televizyon programda söyledikleri kan dondurdu.

İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı bir televizyon programında kan donduran ifadeler kullandı. Antonelli, İsrail'in acımasız olması gerektiğini söyledi. Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise 1300 İsraillinin intikamını almak olduğunu belirtti.

"BÖLGEYİ ELE GEÇİRMELİYİZ"

I24News TV'ye konuşan David Antonelli, İsrail'in Gazze'ye dönerek Hamas'ı ortadan kaldırması ve bölgeyi yeniden ele geçirmesi gerektiğini iddia etti.

"2 MİLYON GAZZELİ HİÇ UMURUMDA DEĞİL"

Kontrolsüzce katliamı destekleyen yazar "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli.

İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.

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