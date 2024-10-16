Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti.

PAB Başkanı Tulia Ackson'ın başkanlığında PAB için acil durum önerilerinin de görüşüldüğü oturumda, İsrailli yetkiliye söz verilmesinin ardından birçok ülkenin temsilcisi ilk olarak masalara vurdu ve sonra salonu terk etti.

- TÜRK VEKİLLER DE SALONU TERK ETTİ



PAK'ın 149. Genel Kurulu için TBMM adına burada bulunan bazı milletvekilleri de İsrail'i protesto etmek amacıyla salondan ayrıldı.

Bazı katılımcılar, salondan ayrılırken "Filistin'e özgürlük" sloganı attı. İsrailli yetkilinin konuşmasının ardından ülkelerin temsilcileri salona geri döndü.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI, HER PLATFORMDA FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLACAKLARINI BİLDİRDİ

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında acil durum önerilerinin görüşüldüğü oturumun ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

PAB'ın Genel Kurulu için 185 ülkenin Cenevre'de olduğunu belirten Özboyacı, her ülkeden 8 ila 10 milletvekilinin bu toplantıya katıldığını bildirdi.

Özboyacı, PAB kapsamında "acil durum maddesi" verilebilen bir oturumun olduğunu ve ülkelerin PAB'ın gündemine girebilmesi için acil durum maddesi verebildiğini söyledi.

Bugün 4 farklı ülkenin acil durum maddesi sunduğunu kaydeden Özboyacı, "Bunlardan bir tanesi Filistin ve Cezayir'in öncülük ettiği acil durum maddesiydi. Diğeri, içerisinde Fransa'nın öncülüğünde Twelve+ olarak anılan bir coğrafi grubun sunduğu öneri maddesiydi. Diğer ikisi ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Arjantin'in verdiği acil durum maddesiydi." dedi.

Özboyacı, "Türkiye olarak hem gönülden hem de siyasi olarak bulunduğumuz hep platformda Filistin'in arkasında olduğumuz için 19 oyumuzun tamamını Filistin önergesinin kabulü üzerine kullandık. Bu acil durum maddesinin genel kuruldan geçmesinin bazı şartları var. Aldığı oyların 3'te 2'sinin olumlu olması gerekiyor. Maalesef son iki genel kurulda burada 3'te 2'yi geçen önerge yoktu ve hiçbir acil durum maddesi gündeme alınamıyordu." dedi.

Filistin önergesi için 651 olumlu oy kullanıldığını, maddenin kabulü için ise 709 oy gerekli olduğunu belirten Özboyacı, böylelikle bu acil durum maddesinin gündeme alınmadığını ve bundan üzüntü duyduğunu söyledi.

Fransa, Hollanda ve Almanya'nın da içerisinde yer aldığı Twelve+ grubunun verdiği önergenin 795 oyla kabul edildiğini ve yarın PAB'da gündeme alınacağını ifade eden Özboyacı, şöyle devam etti:

"Twelve+ grubunun sunduğu acil durum maddesinde de olumlu bazı durumlar var. Gazze'de ve Lübnan'da acil ateşkes çağrısı ve insani yardımının kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi var. Ayrıca bizim de temel tezlerimizden bir tanesi olan 1967 sınırlarındaki iki devletli çözümün kabul edilmesi var. Bu önergede dünyanın diğer bölgelerindeki krizlere karşı da atıflar var. Bu acil gündem maddesi ülkelerin oyuyla PAB gündemine girmiş oldu. Buradan çıkan sonuçların keşke sahada da olumlu yansıması olsa. Buradan çıkan ateşkes, insani yardımın kesilmemesi ve iki devletli çözüm çağrıları umarım sahada da karşılık bulur. Hem Gazze'de hem Lübnan'da İsrail'in barbarlığı, zulmü ve soykırıma varan bu trajedinin bir an önce son bulması lazım."

Özboyacı, Türkiye'nin ve Türk milletinin görüşlerini bu toplantıda yansıttıklarını ifade etti.

- "BULUNDUĞUMUZ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN ÜZERİNDEKİ BU ZULMÜN SON BULMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



İsrail'in kendi aleyhine maddeler içeren Twelve+ grubunun önergesini onaylamasını ve desteklemesinin üzücü olduğunu belirten Özboyacı, "Maalesef dünya Filistin'in kendi önergesini kabul ettirmeyi ve gündeme geçirmeyi bir kez daha başaramadı. Bu, uluslararası kurumların işleyişinin ne kadar yozlaştığını, gerçeklikten ve insanlıktan uzak olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu üzücü bir durum. Bulunduğumuz her platformda Filistin devletinin kurulmasının, onun tanınmasının ve Filistinli kardeşlerimizin üzerindeki bu zulmün son bulmasının takipçisi olacağız." diye konuştu.

Özboyacı, güzel bir nasiple Filistin ve Türk heyetinin arka arkaya oturduklarını hatırlatarak, Filistin ile ilgili acil durum maddesinin kabul edilebilmesi için dost oldukları ve aralarının iyi olduğu ülkelerle irtibata geçtiklerini söyledi.

İrtibata geçtikleri ülkelerden büyük bir destek ve teveccüh gördüklerini vurgulayan Özboyacı, "Bugün burada Türk milletini temsil eden bir milletvekili olarak şuna şahitlik ettim; gerçekten Türkiye'nin artık sözü eskisinden çok daha fazla geçiyor. Sadece bizim ricamızla olumlu oy kullanan ülkeler oldu. Bu yüzden bizim daha fazla güçlü olmamız lazım ki, Filistin'deki, Lübnan'daki ve dünyanın her yerindeki bu zulüm artık son bulsun." değerlendirmesinde bulundu.