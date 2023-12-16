İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesteki takaslarda İsrail'in istihbaratını zor durumda bırakan anlar yaşandığı öğrenildi. Hamas'ın 6. ve 7. takasta bırakacağını bildirdiği rehinelerin bazıları İsrail istihbaratına göre ölmüşlerdi. Anlaşmaya uyulmadığını öne sürerek kriz çıkaran İsrail rehinelerin yaşadığını görünce şoke oldu.

Kısmi ateşkes olarak değerlendirilen "insani ara" Hamas ve terör devleti İsrail'in esir ve rehinelere yaklaşımına yönelik perde arkasında yaşanan gelişmeler ortaya çıkıyor. Hamas tarafından serbest bırakılan esirler, kötü bir muamele ile karşılaşmadıkları aksine İsrail'in serbest bıraktıkları çocuk esirlere bile işkence yaptığı tespit edilmişti. Rehine ve esir takası sırasında inanılmaz bazı gelişmeler yaşandığı belirtildi. Katar ve ABD kısmi ateşkes ve insani takas için arabulucu ülke olmuş, Hamas ve İsrail, serbest bırakacağı kişilerin listesini bu ülkelere vermişlerdi. Hamas'ın verdiği listelerde İsrail'in öldüğünü savunduğu kişilerin yaşadığının belirlenmesi, işgalci gücün kara propagandasını ortaya koydu.

İSRAİL'E GÖRE ÖLÜYDÜLER

Yeni Şafak'ın haberine göre, İşgalci gücün yetkilileri, ABD'den aldığı isim listesini görünce çılgına döndüğü belirtildi. Öfkenin nedeni ise Hamas'ın teslim etmek istediği bazı rehinelerin kendi kayıtlarına göre zaten ölmüş vatandaşlardı. 6. ve 7. takaslar sırasında ortaya çıkan olay üzerine İsrail, Hamas'ı yalancılıkla, takas sözleşmesine uymamakla suçlayarak, Hamas'ın yeni bir taktiği olabileceğini değerlendirdi.

ABD ARAYA GİRDİ

ABD, İsrail'in bildirdiği öldüğü belirtilen isimleri Katar'a iletmesinin ardından yeni bir diplomasi başladı. Katar ile görüşen Hamas yetkilileri öldü olarak kayıtlara geçen rehinelerin esirlerin yaşadığını belirtti. Hamas ölü ilan edilmiş bu rehineleri teslim etmek için ayrı bir çaba gösterdikleri belirtildi.

TAKASTA SERBEST BIRAKILDI

Hamas'ı sekiz esir takası sırasında, İsrail'i sağ olarak teslim edilen bir rehine için, yaşadığı şehirde cenaze töreni düzenledikleri belirtildi. Kasım ayında, İrlanda asıllı bir Yahudi olan babasına öldüğü belirtilen 9 yaşındaki Emily Hand, yürütülen rehine takaslarından birinde serbest bırakılmıştı. 9 yaşındaki kız çocuğunun canlı olduğunun ortaya çıkması, İsrail'in öldüğünü iddia ettiği kişilerin durumunun sorgulanmasına neden olmuştu. İşgalci güç haftalarca kız çocuğu üzerinden propaganda faaliyeti yürütmüştü.