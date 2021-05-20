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Dünya

İsrailli yetkililerden ateşkes açıklaması

İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 00:52 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 00:52
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti.

Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.

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