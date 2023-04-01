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Dünya

İsrailliler, Netanyahu'nun erteleme kararına rağmen “yargı reformu” protestolarına devam ediyor

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ertelediğini duyurmasına rağmen hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
İsrailliler, Netanyahu'nun erteleme kararına rağmen “yargı reformu” protestolarına devam ediyor
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Başbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra'anana ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

- Gösterilere 450 bin İsrailli katılıyor

Protestoları organize eden gruplar, bu haftaki gösterilere Tel Aviv'de 230 bin, İsrail genelinde 450 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı dev pankartlar asıldı.

Meydanda kurulan sahnede, İsrail'in siyaset, sanat, iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı. Göstericiler, konuşmacıları, çevredeki ana caddelere kurulan dev ekranlardan izleyerek sloganlarla destekledi.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin İsrail bayrağı ile ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda "çok endişeli olduğu ve İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki sözlerinin ardından geldi.

Batı Kudüs'teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanarak protesto etti.

- Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakanı Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

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