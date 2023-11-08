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Dünya

İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

Abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim sabahı Hamas'ın düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetin istifası için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde çadır kurdu.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu
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7 Ekim'deki saldırılarda anne ve babası ölen Maoz Inan ile bazı İsrailliler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen anma töreninin ardından Netanyahu'nun istifası talebiyle bölgede bir taziye çadırı kurmaya başladı.

İsrailli aktivistler, yatakları, çubukları, brandaları taşıyarak bölgede tenteli bir çadır hazırladı. İsrail polisi ise Meclise çıkan yoldaki demir bariyerlerin arkasında güvenlik önlemi aldı. Bölgeye getirilen bir TOMA daha sonra alandan ayrıldı.

Maoz Inan, akşam saatlerinde 7 Ekim'in üzerinden bir ay geçmesi üzerine düzenlenen anma töreninde, yaşananlardan dolayı Başbakan ve hükümetini suçlayarak Netanyahu ve iktidardaki koalisyon istifa edene kadar Meclis önünde kurdukları çadırda kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

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