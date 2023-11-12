İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailliler Netanyahu'ya karşı sokaklara döküldü: ''Eli çocuklarımızın kanıyla kaplı''
Dünya

İsrailliler Netanyahu'ya karşı sokaklara döküldü: ''Eli çocuklarımızın kanıyla kaplı''

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı, Başbakan Netanyahu evinin bulunduğu Hayfa kentinde protesto edildi. Protestocular 'Netanyahu'nun eli çocuklarımızın kanıyla kaplı','Netanyahu, yazıklar olsun', 'Git' yazılı pankartlar taşıyarak, başbakan aleyhinde sloganlar attı.

AA12 Kasım 2023 Pazar 02:08 - Güncelleme:
İsrailliler Netanyahu'ya karşı sokaklara döküldü: ''Eli çocuklarımızın kanıyla kaplı''
ABONE OL

İsrail'in Hayfa kentinde yaklaşık bin kadar gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto için bir araya geldi.

Hayfa kentindeki Auditorium Meydanı'nda toplanan göstericiler, araçlarıyla konvoy halinde aynı kentin Qisarya kazasında Netanyahu'nun evinin önünden geçen yola çıktı.

Göstericiler, ülkede yürütülen siyasete karşı olduklarını belirterek, 7 Ekim'de yaşanan güvenlik zafiyeti, 1400 kişinin ölümü ve 250'ye yakın esir konusundaki tutumlarından dolayı Netanyahu'u protesto etti.

Polis ekipleri barikatlar koyarak protsetocuları Netanyahu'nun evinin yakınlarına ulaşmasına engel oldu.

"NETANYAHU, YAZIKLAR OLSUN"

Protestocular, İsrail bayraklarının yanı sıra "Netanyahu'nun eli çocuklarımızın kanıyla kaplı","Netanyahu, yazıklar olsun", "Git" yazılı pankartlar taşıyarak, başbakan aleyhinde sloganlar attı.

Gazze çevresindeki bir bölgeden olan protestoculardan biri yaptığı konuşmada, hükümet tarafından kendisi ve ailesinin İlat yakınlarına bir yere götürüldüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını, hatta kaldıkları yerin de güvenli olmadığını söyledi.

Konuşmacı ülkeyi savaşa sürükleyenin Netanyahu olduğunu vurguladı.

Netanyahu destekçilerinin de daha sonra geldiği bölgede, protestocular ile destekçiler arasında tartışmalar yaşandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.