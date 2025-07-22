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Dünya

İsraillilere Yunanistan şoku! Adaya inmelerine izin verilmedi

Yunanistan'da Filistin'e destek vermek isteyen bir grup, İsraillileri taşıyan kruvaziyerin Siros Adası'na yolcu indirmesine engel oldu. İsrail basını ise geminin 1600 yolcusuyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine doğru yola çıkacağını duyurdu.

AA22 Temmuz 2025 Salı 16:05 - Güncelleme:
İsraillilere Yunanistan şoku! Adaya inmelerine izin verilmedi
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgedeki eğitim sendikaları, İsrailli "CROWN IRIS" isimli kruvaziyerin, bugün Siros Adası'na geldiği saatler için Filistin halkına destek eylemi çağrısında bulundu.

Çağrıya uyan sendikalı işçiler, öğrenciler ve Ada halkı, Siros Limanı'nda bir araya geldi.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan grup, eylemleriyle gemideki İsrailli yolcuların limanda inmesine engel oldu.

AA muhabirinin yerel basın temsilcilerinden edindiği bilgiye göre, gemi, Ada'dan ayrılmak zorunda kaldı.

GEMİ GKRY DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Öte yandan, İsrail basını, geminin 1600 yolcusuyla Siros Adası'ndan ayrılıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine doğru yola çıkmasının beklendiğini aktardı.

Öncesinde ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile görüşerek gemiyle ilgili konunun çözümü için müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi.

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