Katil İsrail askerleri Suriye tarafından Golan Tepeleri'ne sızmaya çalışan silahlı bir gruba ateş açtı
Katil İsrail askerleri Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne geçmeye çalışan silahlı gruba ateş açtı.
- AA
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri'ndeki Suriye sınır çitinin yakınında İsrail tarafına sızmaya çalışan şüpheli bir grup silahlı kişiye ateş açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada İsrail tarafına sızmaya çalışan grupta kaç kişi olduğuna ve açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, "Ordumuz İsrail'in egemenliğinin ihlaline karşı her türlü adımı atmaya devam edecektir." denildi.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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