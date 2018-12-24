Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katil İsrail askerleri Suriye tarafından Golan Tepeleri'ne sızmaya çalışan silahlı bir gruba ateş açtı

Katil İsrail askerleri Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne geçmeye çalışan silahlı gruba ateş açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri'ndeki Suriye sınır çitinin yakınında İsrail tarafına sızmaya çalışan şüpheli bir grup silahlı kişiye ateş açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İsrail tarafına sızmaya çalışan grupta kaç kişi olduğuna ve açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, "Ordumuz İsrail'in egemenliğinin ihlaline karşı her türlü adımı atmaya devam edecektir." denildi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA