Issık Göl'de turizm sezonu başladı

Issık Göl'ün plajların ve tatil köylerinin bulunduğu Çolpon-Ata şehrinde yaz turizm sezonu, geleneksel Issık-Göl Uluslararası Turizm Fuarı ile resmen başladı.

Fuarda, oteller, tur ve hizmetlerin yanı sıra bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve gastronomi değerleri tanıtıldı.

Ülkenin tüm bölgelerinden katılımın olduğu fuarda, el işi ürünler de sergilendi.



Ziyaretçiler, geleneksel oyunlara katıldı, zanaatkarlardan ustalık dersleri aldı, ünlü sanatçıları dinleme fırsatı buldu.



Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, fuarın açılışında, Kırgızistan'ın Orta Asya'daki en güzel ülke olduğunu ve devletin turizm sektörünün gelişmesi için gereken her türlü şartı oluşturduğunu söyledi.

Turistlerin huzuru ve güvenliği için her türlü tedbirin alındığını belirten Şakiyev, ülkenin turizm potansiyelinin tanıtılması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin iyi kullanılması gerektiğine işaret etti.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev de Issık Göl'ün Kırgız turizminin merkezi konumunda bulunduğunu dile getirerek, "Issık Göl'ümüz yerel, yakın ve uzak ülkelerden turist çekiyor." dedi.

Turizm alanında çalışan vatandaşlara seslenen Amangeldiyev, "Bugün gelen turistlerin kişisel güvenliğini sağlar ve kaliteli hizmet sunarsak yarın iki kat daha fazla turistin gelmesini sağlarız." ifadesini kullandı.