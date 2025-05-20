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Dünya

İstanbul-Bosna hattında uluslararası şebeke çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul-Bosna hattında uluslararası faaliyet gösteren suç örgütünü çökertti.

Sabah20 Mayıs 2025 Salı 09:11 - Güncelleme:
İstanbul-Bosna hattında uluslararası şebeke çökertildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2022 yılında Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in motosikletli iki kişi tarafından infaz edilmesinin ardından yürüttüğü titiz çalışma; uluslararası faaliyet gösteren suç örgütünün çökertilmesini sağladı.

Saldırının ardından yakalanan yabancı uyruklu şüphelinin üzerinden çıkan sahte kimliklerin izini süren Türk polisi, Balkanlar'ın en güçlü suç örgütlerinden en az 60 üyesinin 2013'ten beri sahte belgelerle Bosna Hersek pasaportu ile dünyayı dolaştığını belirledi. Bosna Hersek'te geçen hafta yapılan operasyonda aralarında polislerin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karadağ'da Skaljarskı ile Kavackı suç örgütleri arasında uyuşturucu savaşı 3 yıl önce İstanbul'a sıçradı. Skaljarskı çete lideri Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre, Çete liderinin infaz edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavackı suç örgütünün saldırıyı Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda saldırıyı planlayan çete üyelerinin kaldığı evlere baskın düzenlendi. Saldırıda yakalanan Andrej Jovic'in üzerinden 3 farklı isimde kimlik çıktı.

Jovic, gerçek isminin bu olduğunu iddia etse de Türk polisi, bilgiyi doğrulamak için Bosna Herkes Kimlik Veri Tabanı Merkezi ile iletişime geçti. Kimlikteki fotoğraf ise Bosna Herkes polisine karşılaştırma için gönderildi. Yapılan karşılaştırmada Jovic'in gerçek adının Radoje Živković olduğu ve uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi. Türk polisi, Živković in üzerinden çıkan sahte kimlikleri ve elde ettiği bilgileri Bosna Hersek polisiyle paylaştı. Bosna Hersek polisi Radoje Živković'in 2021 yılında, Bosna pasaportu için başvuru yaptığını belirledi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE SAHTE PASAPORT

Bosna Hersek'te geçen hafta yapılan operasyonda kimliği hazırlayan eski polis memuru da dahil 5 şüpheli gözaltına aldı. Çetenin aynı zamanda Bosna Hersek vatandaşlarının kimlik veri tabanlarına ulaşacak bir sistemi doğrudan kendi bilgisayarlarına kurdukları ortaya çıktı.

Balkanlar'ın en güçlü organize suç örgütlerinden en az 60 üyesinin 2013'ten beri sahte belgelerle Bosna Hersek pasaportu alıp dünyayı dolaştığı belirlendi.

  • çete
  • operasyon
  • emniyet

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