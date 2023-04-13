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Dünya

İstanbul Havalimanı'nı yılın ilk üç ayında 16,4 milyon yolcu kullandı

İstanbul Havalimanı'nı yılın ilk üç ayında 16 milyon 403 bin yolcu kullandı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nı yılın ilk üç ayında 16,4 milyon yolcu kullandı
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın üst düzey yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, geçen yıla kıyaslamalı olarak 2023'ün ilk üç ayında havalimanını kullanan yolcu sayısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, geçen yılın ilk üç ayında 11 milyon 371 bin yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, bu yıl aynı dönemde 16 milyon 403 bin yolcu sayısına ulaştı.

Tabloya göre 2022'nin ocak ayında 3 milyon 466 bin, şubatta 3 milyon 549 bin ve martta 4 milyon 355 bin yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, bu yıl ocakta yüzde 63 artışla 5 milyon 637 bin, şubatta yüzde 42 artışla 5 milyon 24 bin ve martta yüzde 32 artışla 5 milyon 742 bin yolcuyu ağırladı.

Samsunlu, paylaşımında, yolcu trafiğinin artmasını beklediklerini belirterek, "Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi ve ramazanın mart ayında başlamasının yolcu sayısına negatif etkisine rağmen İstanbul Havalimanı 2023'e güçlü bir başlangıç yaptı. Güçlü yolcu talebi devam ediyor. Türkiye ve İstanbul'a yazın yoğun yolcu trafiği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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